Kahramanmaraş'ta kumarbazlara şok baskın! 11 kişiye rekor para cezası

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir dernek lokali geçtiğimiz ay içerisinde kumar oynandığı tespit edilerek mühürlenmişti.

Dernek lokalinin tekrar faaliyete geçtiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, gece baskını düzenledi.

Daha önceki baskında yakalanan ve dernek lokalini güvenlik kameralarıyla donatan kumarbazların merdiven boşluğunda ve koridorlarda gizlenme çabası yine sonuçsuz kaldı.

Yakalanan 11 kişiye pandemi kurallarını ihlalden 34 bin 650 TL idari para cezası uygulayan polis ekipleri, dernek lokalini tekrar mühürledi.