Kahramanmaraş'ta kurban bayramı için satış ve sıralar verilmeye başlandı!
Kahramanmaraş’ta uzun yıllar kaliteli, güvenilir ve helal kesim etleriyle hizmet veren Efendioğlu mezbahanesi kurban bayramına hazır.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 15:29 09.07.2020, 19:36
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Kahramanmaraş’a kaliteli, helal kesim et yediren Efendioğlu şimdi ise müşterilerine sağlıklı hijyen ortamda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet veriyor.
Kurban bayramına sayılı günler kala bayramda mezbahaneler de oluşan kalabalıkların önüne geçmek isteyen Efendioğlu mezbahanesi aldığı tedbirlerle birlikte kurbanlık satışlarına başladı.
Efendioğlu mezbahanesi İşletme Sahibi Hacı Ahmet Demirbanka Aksu Haber'e işletmelerinde aldıkları tedbirleri anlattı.
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