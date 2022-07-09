Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı kılındı
Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 13:16 09.07.2022, 13:35
Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.
Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Namaz Vakti 09 Temmuz 2022
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