Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı kılındı

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.