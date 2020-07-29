Kahramanmaraş'ta kurban bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde planlandı.

Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bayramın bir gün öncesi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kahramanmaraş’ta trafik ekiplerince "Drone" desteğiyle de gerçekleştirilecek denetimlerde sürücüler uyarılarak, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacak.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yapan sürücüleri durduran trafik polisleri, hız, emniyet kemeri, telefonla konuşma gibi ilgili konularda da uyarılarda bulunacak.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, kara yolu üzerinde oluşturulan noktalarda "Drone" uçurarak yol üzerinde inceleme yapacak.