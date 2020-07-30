Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında toplu taşıma ücretsiz!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramında toplu taşımadan ücretsiz istifade edebileceğini bildirdi.

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada: “Kurban Bayramı süresince şehir merkezi ile Afşin ve Elbistan ilçelerimizde toplu taşıma araçları ücretsizdir. Belediye otobüsleri ile özel halk otobüsleri bayram süresince ücretsiz taşıma yapacaklardır” denilerek bilgi verildi.