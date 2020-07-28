Kahramanmaraş'ta kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık
Salgına karşı önlem almak için hayvan pazarlarında satıcılar ile alıcılar, artık el ele sıkışarak uzun süre pazarlık yapamıyor. Onun yerine pazarlıklar artık sosyal mesafeli yapılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 16:51 28.07.2020, 17:23
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Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu nedenle de hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Kahramanmaraş genelinde Hayvan Pazarlarında da kurbanlık hayvan satışları başladı.
Kahramanmaraş’ta kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden telefonlar üzerinden sıkı pazarlık yaşandı.
Öte yandan, pazarlık anında Kovid-19 tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli pazarlık yapıldı.
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