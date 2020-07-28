Kahramanmaraş'ta kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu nedenle de hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Kahramanmaraş genelinde Hayvan Pazarlarında da kurbanlık hayvan satışları başladı.

Kahramanmaraş’ta kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden telefonlar üzerinden sıkı pazarlık yaşandı.

Öte yandan, pazarlık anında Kovid-19 tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli pazarlık yapıldı.