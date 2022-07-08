Kahramanmaraş'ta kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardı.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 13:58
Polis ekipleri İletişim Yoluyla Dolandırıcılık ve Hırsızlık Olaylarına Karşı Bilgilendirildi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarında bulunan banka ve bankamatikler ile Demokrasi Meydanı, Derepazarı ve Kapalı çarşıda halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşları Hırsızlık ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılık konularında afiş, broşür ve sticker dağıtımı yapılarak bilgilendirdi. Çalışmalarda 40 adet afiş asılmış, 1200 adet broşür dağıtılmış yaklaşık 3500 vatandaşımız bilgilendirildi.
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