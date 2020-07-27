Kahramanmaraş'ta kurban satış yerleri de belirlendi!
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban satış yerleri de belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 14:54
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Kahramanmaraş’ta şehir dışından gelen besicilerinde hayvanlarını sattıkları kurban satış yerleri belli oldu.
Kahramanmaraş merkezde Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Ve Onikişubat ilçelerinin kurban satışlarının her yıl gerçekleştirilen alanlarda yapıldığını belirten Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran bu üç nokta da hayvan satışı gerçekleştirileceğini vurguladı.
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