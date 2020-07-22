Kahramanmaraş'ta 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Kahramanmaraş Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kahramanmaraş şubesi iş birliği ile 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla, 2020 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesince Ulu Cami önünde ve Erzurumlu Oğlu Cami yanında kurulan Kurban Bağış Standı Arife gününe kadar açık olacak.

Ulu Cami önünde kurulan kurban bağış standını ziyaret eden Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2020 yılı itibari ile Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklığında kampanyayı başlattıklarını belirtti.