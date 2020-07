Kahramanmaraş'ta kurs faaliyetleri yeniden başladı

Belediye Başkanı Necati Okay, kursların hayırlara vesile olmasını diledi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi süreciyle sonlandırılan dokuma kursunun yeniden başladığını hatırlattı. Başkan Okay, kursların hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi: “Pandemi sürecinin ardından normalleşme süreci kapsamında bizlerde sosyal tesislerimiz başta olmak üzere tüm hizmet alanlarımızı yeniden faaliyete geçirdik.

1 Temmuz itibarıyla Dulkadiroğlu konağımızda daha önceden sürdürdüğümüz kurslarımız başladı. Şuanda dokuma kursumuz faaliyet göstermektedir. Hemen akabinde farklı kurslarımız faaliyete geçecek. İnşallah eğitim amaçlı başlattığımız bu kurslarımız kursiyerlerimize faydalı olur.

Onların normal hayatta meslek edinmelerine ve bu işi gelir kapısı haline getirmelerine yardımcı olur. Ben ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum.”