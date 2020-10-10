Kahramanmaraş'ta kurslar mezun öğrencilere destek vermeye devam ediyor!
Kahramanmaraş'ta Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi çeşitli kurslarla mezun öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2020, 10:09 10.10.2020, 16:21
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Onikişubat Belediyesi Ve Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile mezun öğrencilere yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları için kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor.
Destekleme ve yetiştirme kurslarına kayıt olmak isteyen öğrenciler işlemlerini e-kurs.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül kayıtların davam ettiğini söyledi.
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