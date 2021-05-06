Kahramanmaraş'ta kurtarma operasyonu!
Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 13:19 06.05.2021, 17:08
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde budadığı ağaçta fenalaşan ve burada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Nizamettin Demirci (50), budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.
Çevredekilerin yardımına rağmen ağaçtan inemeyen Demirci, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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