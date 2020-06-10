Kahramanmaraş'ta kütüphane çalışanlarına kontrollü sosyal hayat eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk kütüphanelerinde görev yapan personellerin pandemi sürecinde verecekleri hizmetler konusunda eğitimleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve ANKOS Akademi çalışma grubu işbirliği ile kütüphane personellerimize yönelik hafta boyunca devam eden eğitimler tamamlanmıştır.

Ayrıca kütüphane ve okuma salonlarında Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin eylem planında yer alan, bütün kütüphane ve okuma salonları personeli pandemenin etkileri, sosyal ilişkilere yansımaları, kamu alanlarında uygulanacak önlemler ve süreçler hakkında da eğitim verilmiştir.

Eğitim, sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir” denilerek bilgi verildi.