Kahramanmaraş'ta kütüphanelerde yeni dönem!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerde hizmet gün ve saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında “Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinin uygulanmasıyla birlikte kütüphanelerin hafta sonu da hizmete açık olduğu ifade edildi. Kısıtlılık döneminde hafta içi 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphanelerin hizmet saatleri ise 08.00 – 17.00 olarak güncellendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nca, pandemi dönemi boyunca kısıtlılıklardan etkilenerek kitap almakta zorluk çeken vatandaşlar için sunulan ALO Kitap hizmetinin sürdüğü bildirildi. Servisten yararlanmak isteyen vatandaşların, 0344 215 40 34 çağrı hattından kitap talebinde bulunabileceği ifade ediliyor.

Okuyucularımız Tedbirli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “Pandemi döneminde maske, mesafe ve temizlik kurallarına son derece özen göstererek vermiş olduğumuz hizmet sürecinde kütüphanelerimizde hiç Covid-19 vakasına rastlamamıştır. Kütüphanelerimizde giriş çıkışlarda tüm vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapılmış, her bir masada tek bir kişinin oturacağı düzen oluşturulmuş ve maske kullanımına dikkat edilerek pandemi döneminde hiçbir vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ettik. Yeniden Kontrollü Normalleşme döneminde de tüm misafirlerimizden kütüphanelerimizde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz” açıklamalarında bulundu