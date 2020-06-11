Kahramanmaraş'ta kuyumcular gelin ve damattan daha heyecanlı!
Düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılacak olması kuyumcuları sevindirdi...Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları kapılarını kapatmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 15:10 11.06.2020, 19:30
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Normalleşme süreciyle birlikte salonlar 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye devam edecek. Bu durum kuyumcularda sevinçle karşılandı. Sektör, altın satışlarında yüzde 30'luk bir artış bekliyor.
Sosyal mesafe kurallarına uyulamayacağı düşüncesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Faaliyetlerini durduran düğün salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden açılacak. Düğün salonlarının açılması ise kuyum sektöründe sevince yol açtı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sular Kuyumculuk ’tan Necmi Buluntuoglu her türlü tedbirleri aldıklarını belirtti.
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