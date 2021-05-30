Kahramanmaraş'ta lazer epilasyonda yanık vakası!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki güzellik merkezine giden A.E., lazer epilasyona girdi.

Seans sırasında kolunda yanık ve ağrı hissettiğini söyleyen A.E., kullandıkları yeni cihazın farklı olduğundan dolayı yanıkların oluştuğunu, kısa zamanda geçeceği cevabını aldı.

"NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Epilasyonun tamamlanmasının ardından evine giden A.E., ağrıların arttığını belirterek, “Seans sırasında vücudum ve kollarımda acı duyduğumu bildirmeme rağmen ‘acının normal’ olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi. Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı." ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Hizmet binasına giden A.E., "Acil servise gittim. Doktor "Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini’ söyledi” ifadelerini kullandı.

"BEN YANDIM, BAŞKASI YANMASIN"

Kollarında birinci dereceden yanıklar olduğu tespit edilen A.E., “Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.