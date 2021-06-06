Kahramanmaraş'ta LGS heyecanı!
2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 11:54 06.06.2021, 16:50
Yine pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi, öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu.
Sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı.
Öğrenciler sınav sonrası heyecanlarını ise Aksu Haber’e paylaştı.
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