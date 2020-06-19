Kahramanmaraş'ta LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamamlandı!

Bu hafta Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS sınavı için nefesler tutuldu.

Binlerce 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavın hazırlıkları sürerken bir yandan da koronavirüs salgını nedeniyle sınav için birçok önlem alındığı biliniyor.

Yaklaşan sınav öncesi alınan yeni tedbirleri uygulamaya koyan ve öğrencileri bilgilendiren okul yönetimleri, sınava giriş esnasında yapılacak önlemleri tekrarlayarak sınava hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt alınan tedbirleri yerinde inceleyerek sınav öncesi değerlendirmelerde bulundu.