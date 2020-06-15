Kahramanmaraş'ta LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamamlandı!
LGS sınavına sayılı günler kala koronavirüs nedeniyle sınav yerlerinde tedbirler üst seviyelere çıkartıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 17:19 15.06.2020, 21:31
131
Bu hafta Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS sınavı için nefesler tutuldu.
Binlerce 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavın hazırlıkları sürerken bir yandan da koronavirüs salgını nedeniyle sınav için birçok önlem alındığı biliniyor.
Yaklaşan sınav öncesi alınan yeni tedbirleri uygulamaya koyan ve öğrencileri bilgilendiren okul yönetimleri, sınava giriş esnasında yapılacak önlemleri tekrarlayarak sınava hazırlanıyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’da alınan tedbirleri yerinde inceleyerek sınav öncesi değerlendirmelerde bulundu.
23°
açık
Namaz Vakti 16 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|61
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Real Sociedad
|28
|47
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|28
|46
|7. Valencia
|28
|43
|8. Villarreal
|28
|41
|9. Granada
|28
|41
|10. Athletic Bilbao
|28
|38
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Real Valladolid
|28
|32
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|28
|27
|17. Celta de Vigo
|28
|26
|18. Mallorca
|28
|25
|19. Leganés
|28
|23
|20. Espanyol
|28
|23