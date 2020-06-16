Kahramanmaraş'ta LGS sınavı öncesi adım adım tedbirler!

Binlerce 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavın hazırlıkları sürerken bir yandan da koronavirüs salgını nedeniyle sınavdan birçok önlem alındığı biliniyor. Yaklaşan sınav öncesi alınan yeni tedbirleri uygulamaya koyan ve öğrencileri bilgilendiren okul yönetimleri, sınava giriş esnasında yapılacak önlemleri tekrarlayarak sınava hazırlanıyor.

Aksu Haber ekibi İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile birlikte uygulamalı olarak sınav tedbirlerini bizzat yerinde inceledi.