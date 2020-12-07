Kahramanmaraş'ta LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 18:33 07.12.2020, 19:42
Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda, alev alan LPG'li otomobil yanmaya başladı.
Alevler, istasyon görevlileri tarafından büyümeden söndürülürken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen otomobilin neden yandığı da araştırılıyor.
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