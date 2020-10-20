Kahramanmaraş'ta Lübnanlı iş adamını kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna sığınan Lübnanlı M.A, buradan polisi arayarak yardım istedi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan M.A, tekstil alanında faaliyet gösterdiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan bir aracının devreye girmesiyle, maske üretiminde kullanılan kumaş satmak için Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

Kentte tuzağa düşürülerek kaçırıldığını, alıkonulduğu yerde elleri ve ayaklarının bağlanarak görüntülerinin çekildiğini iddia eden M.A, görüntü kayıtlarının ülkesindeki yakınlarına gönderilerek 122 bin dolar fidye istenildiğini, fidyenin bir kısmının Lübnan'daki şüphelilere teslim edilmesi üzerine ıssız bir yerde araçtan atıldığını öne sürdü.

Bunun üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelileri tespit eden ekipler, zanlılardan Z.R'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesi yakınlarında, Ş.A. ve M.A'yı da Kahramanmaraş'taki saklandıkları evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.