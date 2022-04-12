Kahramanmaraş'ta madde bağımlıları hayata kazandırılıyor

Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezine başvuran madde bağımlıları, spor ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra resim yapma ve kitap okuma gibi çeşitli etkinliklerle yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.

Merkezde hayata geçirilen "Bağımlılıktan Kurtul İstihdamla Hayat Bul" projesiyle de madde bağımlılığından kurtulan gençlerin sosyal hayata uyumları sağlanıyor.

Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Tahir Yıldız, arınmaya gelen hastalarımız arındıktan sonra ayaktan rehabilitasyon süreçleri ile iyileşmelerine devam ediyor ve iş sahibi oluyorlar."