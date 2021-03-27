Kahramanmaraş'ta maganda operasyonu!

Alınan bilglere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, son br hafta içersinde silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 17 şüpheli, 19 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Mahallerde anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis ekpler, yaya ve motorze ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgli kent genelinde denetim yaptı.

Çok sayıda adrese de baskın yapan polis ekpleri, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 3 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirlen 12 ikişi yakalandı. Toplamda, 17 şahıstan 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ele geçirlidi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; ateşli sliahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye devam edileceğini, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edlieceğini bildirildi.