Kahramanmaraş'ta 'mağrabaşı kanyonu' kartpostallık görüntüsüyle görenleri büyülüyor!

Bertiz Kemallı mahallesinden izlenebilen ‘kanyon’ bölgeye gelen fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.



Kahramanmaraş dağcı ve doğa sporları kulübü üyeleri ile Kahramanmaraş fotoğraf ve sinema amatörleri derneği, Kemallı Mahallesi muhtarlığı ile birlikte ‘kanyon’ bölgesine yürüyüş gerçekleştirdi.





Kahramanmaraşlıların henüz bilmediği, keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası ‘mağrabaşı kanyonu’ görenleri adeta büyülüyor.

