Kahramanmaraş'ta mahalle bekçisini yaralayıp kaçtı!
Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, mahalle bekçisini yaralayıp kaçtı!
KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 09:36 01.09.2021, 09:59
Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi sitesinin üst tarafında mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulunuldu, Durdurulan araçta kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan şahıs, kontrol yapan bekçiyi motor kaputu üzerinde sürükleyerek kaçtı.
Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içindekiler şahıslar yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Henüz isimleri öğrenilemeyen kişilerin baba ve oğlu olduğu, alkollü oldukları için kaçtığı öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralanan bekçi de hastaneye kaldırıldı.
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