Kahramanmaraş'ta mahalle karıştı! 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta, 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 09:16 24.06.2020, 13:30
486
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerinin mahalleye girmesiyle birlikte kavga eden kişiler evlerine kaçtı.
Bazı evlerin kapılarında atılan taşlardan dolayı hasar oluştu.
Polis, kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
27°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2020
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|30
|44
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|68
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Levante
|31
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24