Kahramanmaraş'ta mahsur kalan hamileyi ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı

Sadıklı Mahallesi kırsalında doğum sancıları başlayan 8 aylık hamile Melek Tıraş'ı hastaneye götürmek isteyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgede yaklaşık 1 metre kar olduğu ve yolun kapalı olduğu bilgisini alan ekipler, Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Operasyon Merkezi'nden ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, mahalleli tarafından hazırlanan alana iniş yaptı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Tıraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tıraş, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.