Kahramanmaraş'ta marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor

Marangozcular, çalıştırmak için usta ve çırak bulamıyor. Marongozluk mesleğinin en büyük sıkıntılarından biride yetiştirilecek elamanın olmaması.





Kahramanmaraş’ta hiçbir sektörde alttan eleman yetişmediğini iddia eden marangoz ustası İsa Özyürek, mesleğinin unutulmasından endişe duyuyor.





Kendilerinin bu meslekte son nesil olduğunu ifade eden Özyürek, yok, olup gitmekle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Haber: Gökhan Çalı





