Kahramanmaraş'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı
Kahramanmaraş'ta temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi kapsamanda denetim yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 16:30 01.04.2022, 19:20
Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle temizlik ürünleri ve temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde temizlik ürünleri ve temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etti.
Ekipler, market arabalarına koydukları temizlik ürünlerini kasadan geçirerek etiketleri karşılaştırdı.
Devam eden kontrollerde marketlerin genel olarak düzenlemeye uydukları görüldü.
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