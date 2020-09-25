Kahramanmaraş'ta maske takanlara kırmızı gül dağıttı

Kahramanmaraş’ta çiçekçi esnası farkındalık yaratmak amacıyla Kahramanmaraş’ın en işlek caddesi olan Trabzon caddesinde maskesini düzgü takan ve sosyal mesafe kurallarına uyanlara kırmızı gül dağıttı.



Bu durum karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi vatandaş uygulamanın yerinde bir arar olduğunu ifade etti.





Ayrıcı esnaf Muzaffer Demir maske takmayan vatandaşları da uyararak, maskelerini takmalarını söyleyerek onlara kırmızı gül vereceğini söyledi.





Çiçekçi esnafı Muzaffer Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi;



“1 ay önce pandemi sürecinde bizim sektörde de durgunluk yaşamaya başlamıştı. Düğünlerin iptal olması gibi ve bizde bugün maskesini kurallar çerçevesinde takanlara farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı gül dağıtmak istedik ve insanların tepkisi ise çok olumlu oldu. Yaptığımız işin yerinde bir karar olduğunu söyleyerek bize destek verdiler. İnşallah bu pandemi sürecini biran önce atlatırız.”



Haber: Gökhan Çalı



