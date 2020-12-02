Kahramanmaraş'ta maske takmayan 292 kişiye para cezası uygulandı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kasım ayı içerisinde maske takmayan 292 kişiye 900’er lira para cezası uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2020, 11:43
Elbistan’da kasım ayı içerisinde polisin yaptığı denetimlerde covid-19 önlemleri kapsamında bütün uyarılara rağmen maske takmayan 292 kişi para cezasına çarptırıldı.
İlçede kasım ayı içerisinde 3540 kişi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde maske takmadığı belirlenen 1360 kişiye ilk uyarı yapılırken, birinci uyarının yapılmasına rağmen maske takmamakta inatçı davranan 292 kişiye 900’er lira para cezası uygulandı.
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