Kahramanmaraş'ta maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı!

Trabzon caddesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Maskelerini çenelerine takan vatandaşları da uyaran emniyet ekipleri, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu belirtti. Emniyet ekiplerini gören vatandaşlar ise ceplerinde veya çenelerinde taşıdıkları maskeleri takmak yerine kaçması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar da emniyet ekiplerince tek tek uyarıldı.