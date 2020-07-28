Kahramanmaraş'ta maskesiz ve sosyal mesafesiz bayram alışverişi
Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraşlılar Trabzon Caddesi’ne akın etti. Yoğunluğun yaşandığı bölgede maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da gözlendi.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 16:53 28.07.2020, 17:16
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Yeni tip koronavirüsle (KOVID-19) mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu Trabzon caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.
Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla Trabzon Caddesi’ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu.
Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü.
Sosyal Mesafe Kuralına Uyulmadı!
Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.
Kahramanmaraş valiliği Hıfzıssıhha İl Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 15 Mayıs tarihinde Trabzon Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.
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