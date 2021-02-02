Kahramanmaraş'ta mavi kapaklar engellilere umut oldu

Şehit ve Gaziler Derneğinde düzenlenen programla mavi kapaklar karşılığında şehitlerin isminin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Kapakların toplanmasında emeği geçen Abdülkadir Zeki Gülmezoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada 10 sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman ise emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlker Barak emeği geçenlere teşekkür etti.