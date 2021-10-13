Kahramanmaraş'ta Max isimli köpeğin görüntüleri tebessüm ettirdi

Türkoğlu ilçesi Toki Konutlarında yaşayan ortaokul öğrencisi Eylül Mazı bahçede beslemek üzere ailesinden köpek istedi. Kızlarının talebini olumlu karşılayan ailesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinden bir köpek aldı.

Bir süre sonra 'Max' adını verdiği köpek mama yerine ev yemeklerini tercih etmeye başladı.

Husky cinsi köpek çocuklarla birlikte çekirdek çitlemeye de başladı onun bu halinden etkilenen küçük kız, tükettiği her gıdayı onunla paylaşmaya başladı.

Normal bir insan gibi çekirdeği çitleyen, badem ve ceviz yiyen şimdilerde ise Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden tarhanaya da yok demeyen köpeğin bu damak zevki görenleri şaşırtıyor.

Köpeğin sahibi Eylül Mazı, yaklaşık 3 ay önce bakımını üstlendikleri köpeğin yemek yerken sürekli kendisine bakması sonucu yiyceklerini onunla paylaşmaya başladığını belirtti.