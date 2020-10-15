Kahramanmaraş'ta mesai saatlerine düzenleme!
Pandeminin toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı kararla Büyükşehir Belediyesi’nin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2020, 16:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mesai saatlerinde İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yapılan değişiklikle mesai saati 09.00 –18.00 olarak düzenlendi. Kurum personeli için öğle arası ise 13.00 – 14.00 oldu. 13 Ekim’de Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı kararda, “İlimiz genelinde mesai saatlerinin Sağlık ve Milli Eğitim personeli 08.00 – 17.00, diğer kamu personeli 08.30 – 17.30, belediye personeli 09.00 – 18.00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
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