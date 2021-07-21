Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar protesto edildi
İHH İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, gençlik sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan dernek binasında toplandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 12:37 21.07.2021, 12:59
Genç İHH Başkanı Harun Reşit Paksoy, , Kudüs'ün bu bayram da İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.
Paksoy, İsrail'in saldırılarına karşı vatandaşları tek ses olmaya davet etti.
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