Kahramanmaraş'ta mesire alanlarına yoğun ilgi!

Kahramanmaraş valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasını 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren yasakladı.

KAHRAMANMARAŞ 15.08.2021, 12:07 15.08.2021, 12:19
Kahramanmaraş'ta mesire alanlarına yoğun ilgi!

Hal böyle olunca hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ateş yakamasalar da mesire alanlarına akın etti.

Çocuklar güzel havanın tadını çıkarırken aileler ise keyifli bir pazar gününde stres attı.

#Kahramanmaraş Valiliği #mesire alanları #tabiat parkları
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