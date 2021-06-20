Kahramanmaraş'ta meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla belirlenen aileleri ziyaret eden görevliler, evlerdeki eksikleri not ederek merkez yöneticilerine bildiriyor.

Temin edilen malzemeleri alan öğrenciler, evlere giderek eksikleri tespit ediyor ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Eğitim merkezinin müdürü Rıfat Köş, yaptığı açıklmada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projeyle öğrencilere, iyilik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Merkezde usta ve kalfalık eğitimi alan öğrencilerin kazandıkları becerileri ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmasının sevincini yaşadıklarını anlatan Köş, gençlerin bu sayede alanlarında kendilerini de geliştirdiğini aktardı.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerinin ziyaret edildiğini ve ihtiyaçlarının belirlendiğini ifade eden Köş, su tesisatı, banyo ve tuvaletlerde bakım yapıldığını, bazı evlere ise atölyede hazırlanan elbise dolabı, çalışma masasının teslim edildiğini dile getirdi.

Köş, farklı alanlarda projelerle daha çok insanın hayatını kolaylaştırmak istediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak, mobilya ve iç mekan tasarımı, güzellik ve saç bakım hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarımızda da buna benzer etkinlikleri projelendirerek yapmaya devam edeceğiz. Yiyecek ve içecek hizmetleri öğrencilerimizle hazırladığımız proje kapsamında maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız için yemek yaparak ikramda bulunmak istiyoruz. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında ise özel eğitim öğrencilerimizin, özellikle de köy okulundaki öğrencilerimizin kuaförlük hizmetlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."