Kahramanmaraş'ta meslekte 50 yılını dolduran berberlere plaket verildi
Kahramanmaraş'ta meslekte 50 yılı geride bırakan berberler ve kuaförlere plaket verildi.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 17:05
Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanlığı tarafından kentte bir otelin salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, meslekte 50 yılını dolduran 125 berber ve kuaför bir araya geldi.
Oda Başkanı Ahmet Özkömeç, ustaların özlem ve hasret gidermesi adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.
Konuşmanın ardından ustalara isimlerine özel olarak hazırlanan bakır teşekkür plaketleri takdim edildi.
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