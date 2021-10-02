Kahramanmaraş'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 09:19 02.10.2021, 11:32
İsa Divanlı Mahallesi Şakir Efendi Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Müdahale sırasında polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.
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