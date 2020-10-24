Kahramanmaraş'ta metruk binada yangın!

Dumlupınar Mahallesi Şehit Mustafa El Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



İki katlı binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.





Gazetecilere açıklama yapan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Serdar Şavkılı, evin komple yandığını kaydederek, "Ev 11 yıldır kullanılmıyordu. Bu yangından sonra tamamen kullanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.