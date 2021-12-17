Kahramanmaraş'ta Mevlana anıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî hazretlerinin ‘Şeb-i Arus’ yani ‘Düğün Gecesi’ olarak nitelendirdiği hakka yürüyüşünün 748. yılı münasebetiyle ‘Yunus Emre İlahileri’ konseri düzenlendi.

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser programına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, üniversite personeli, öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser programının açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri başarıyla yürütürken, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini de aynı ölçüde desteklediklerini ifade etti.

2021 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgelerle ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’, ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’, ‘Ahi Evran Yılı’ ve ‘ Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Rektör Can, KSÜ’de yıl boyunca medeniyetimize ışık tutan bu isimleri hafızalarda canlı tutacak etkinliklere imza atıklarını söyledi.

Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî hazretlerinin vuslatının 748. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen Yunus Emre İlahileri’ konseri ile de medeniyetimizin temel taşlarından olan iki kıymetli ismi yâd ettiklerini belirten Rektör Can, konsere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek, konsere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından GSF Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan yönetiminde hazırlanan güfteleri Yunus Emre’ye ait olan ilahilerin seslendirildiği tasavvuf musikisi konser programına geçildi.

Konserin ilk bölümünde GSF Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro tarafından ‘Şol Cennetin Irmakları’, ‘Sordum Sarı Çiçeğe’, ‘Canım Kurban Olsun Senin Yoluna’ ilahileri seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise Doç. Dr. Seher Atmaca ‘Ben Yürürüm Yâne Yâne’, Ahmet Cemil Kutlu ‘Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın?’, Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar ‘Yar Yüreğim Yar’ ve Rasim Burak Bayram ‘Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Burda’ ilahilerini solo olarak icra etti.

Konserin son bölümünde ise koro tarafından ‘Bilmem Nideyim Aşkın Elinden’, ‘Severim Ben Seni Candan İçerû’ ve ‘A Sultanım Sen Var İken Ya Ben Kime Yalvarayım’ isimli ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ahmet Cemil Kutlu, Cemal Boybeyi, Devrim Deniz Göksu, Dilara Açıkgöz, Dilara Şeyhanlıoğlu, Emrecan Akyürek, Hatice Tülkübra Sağlamgöncü, Orhan Deliloğlu, Rasim Burak Bayram, Sami Mızrak, Semi Feyza Koşar, Seval Nur Deniz ve Sümeyye Gülgösteren’in yer aldığı koroya sazlarıyla: kemanda; Hüseyin Göksan, Meryem Koca, Muhammed Arif Akciğer ve Şükran Fedai, viyolonselde; Dilara Doymuş, neyde; Mustafa Candemir ve Nevzat Solak, udda; Oğuzhan Bahadır, kanunda; Mehmetcan Kocakerim ve kudümde; Hikmet Yılmaz eşlik etti.

Konser, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından sanatçılara çiçek takdiminin ardından son buldu.