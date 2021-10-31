Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı
Kahramanmaraş’ın 3050 metre yüksekliğinde en büyük dağlarından biri olan Berit Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 12:23
Kış aylarının iyiden iyiye hissettirmeye başladığı şu günlerde Kahramanmaraş'a ilk kar Göksun ilçesi Berit Dağı'na yağdı.
Kahramanmaraş'ın en yüksek dağı olan Berit Dağı, karın yağmasıyla birlikte fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi.
Berit Dağı, yüksek kayalar, girintili çıkıntılı mağara oyukları ile muhteşem görüntüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu
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