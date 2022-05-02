Kahramanmaraş'ta mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu

Bayram namazından çıkan vatandaşlar ailesi ile birlikte ahirete intikal eden anne, baba, çok ve akrabalarının mezarını ziyaret ederek dualar okudu.

Bayramların vazgeçilmezi olan ve geleneksel hale gelen kabir ziyaretleri 2 yıl aranın ardından ilk defa kısıtlamasız bir şekilde gerçekleştirilyor.

Şehit aileleri de Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrini yalnız bırakmadı.