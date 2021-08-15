Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 15.08.2021, 18:25 15.08.2021, 18:51
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Akçalar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.

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