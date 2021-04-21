Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 14:32 21.04.2021, 18:30
Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Aksu Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüsle çarpıştı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücülerden Güneş, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Diğer sürücünün ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
21°
açık
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:42
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:20
|Yatsı
|20:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Hatayspor
|34
|53
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Gaziantep FK
|33
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|34
|35
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Gençlerbirliği
|34
|32
|20. Erzurumspor
|34
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
Günlük GazetelerTümü