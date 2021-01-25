Kahramanmaraş'ta minik kahramanlar yarışıyor çevrimiçi bilgi yarışması düzenleniyor!

12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında Onikişubat ilçesinde 2.sınıf öğrencilerine yönelik olarak Onikişubat ilçe milli eğitim müdürlüğünün proje ekibi tarafından çevrimiçi bilgi yarışması düzenlenecek.

KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 17:39
Kahramanmaraş'ta minik kahramanlar yarışıyor çevrimiçi bilgi yarışması düzenleniyor!

Yarışmadaki amaç öğrencilere bayrak sevgisini ve vatan sevgisini aşılamak. Ayrıca yarışmada öğrenciler yazdıkları eserleri kendi sesleriyle seslendirecekler.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut yarışmanın tüm detaylarını Aksu Haber’e anlattı.



“Onikişubat ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızın 101. yılı kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüğü olaraktan. Kahramanmaraş'taki özellikle Onikişubat ilçesindeki 2. sınıf öğrencilerimize yönelik “milli kahramanlarımızı” tanıtmak üzere bir yarışma yapacağız. Bu etkinlikte özellikle amacımız küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize bayrak sevgisini, vatan sevgisini aşılamak ve öğrencilerimize, bu şehri bize armağan eden büyüklerimizin kahramanlıklarını, şehitlerimizi anlatmak. Onların idraklarına bunu yazmak istiyoruz.

Bu yarışmaya Onikişubat ilçesindeki 2. sınıf düzeyindeki tüm öğrencilerimiz katılacaklar.


2. sınıf öğrencilerimizin kendi seslerinden, 15 tane Milli Mücadele kahramanlarımızı kendi seslerinden anlatıyorlar. YouTube kanalımızda bu öğrencilerimizin anlatmış olduğu milli kahramanlarımızın isimleri ve öğrencilerimizin anlatımları var. Bu anlatımları 2. sınıf öğrencilerimiz dinleyerekten buradaki kahramanlarımızın özellikleri ile ilgili 9 Şubat'ta Saat 20:00 ile 20.30 arasında bir online üzerinden bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmada amacımız birinciyi belirlemek değildir. Bize göre birinci bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz bizim gönlümüzde birincidir. Buradaki amacımız öğrencilerimize bayrak sevgisini, vatan sevgisini ve ülke sevgisini aşılamak ve küçük yaşlardan itibaren bunu aşılamak istiyoruz.

Online olaraktan bu yarışmaya tüm öğrencilerimizi ve özellikle buradan ikinci sınıf öğretmenlerimize çağrıda bulunuyorum. İkinci sınıfta öğrencisi olan velilerimize çağrıda bulunuyorum. Bu yarışmaya coşkulu bir şekilde katılmalarını istiyorum. İstersek yüzden fazla birincide olabilir. Asıl önemli olan, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, biz bu yarışmayla şehrimizin kimliğini bu çocuklarımıza aşılamak istiyoruz.

Onikişubat ilçe milli eğitim müdürlüğünü web sayfasından MİNİK KAHRAMANLAR YARIŞIYOR içerik sayfamızda bu mevcut yarışmaya nasıl katılacakları ile ilgili orada YouTube kanalımızda ki linke girerekten öğrencilerimizin seslendirmiş olduğu milli kahramanlarımızın hikayeleri oradan dinleyerekten hem dinleme hem işitme şeklinde burada öğrendikleri bilgileri online olaraktan 9 Şubat'ta Saat 20:00 ile 20.30 arasında sınav duyurusu yayınlanacak, öğrencilerimiz oradan müracaat edecekler ve sınava katılabilecekler” dedi.

-“Birincilik elden eden öğrencilere ise hediyeleri 12 Şubat Kurtuluş bayramında takdim edilecek.”
Haber: Gökhan Çalı

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