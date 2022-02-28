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Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına destek oluyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, harçlıklarından arttırdıklarını sınıflarındaki kumbaralarda biriktirerek sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 28.02.2022, 12:05 28.02.2022, 12:59
Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına destek oluyor

Türkoğlu Atatürk İlkokulu öğrencileri, sokakta gördükleri hayvanların durumuna üzülerek onların beslenmesi için Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı Fatma Yasemin Sarı ile sınıf öğretmenleri Ebru Kulak ve Fatma Sivrikaya'dan yardım istedi.

Öğrencilerin talebini okul idaresine ileten öğretmenleri, aldıkları olumlu cevabın ardından sınıflarına birer kumbara bıraktı.

Kumbarada toplanan paralarla alınan mamalar, sokak hayvanlarının beslenmesi için öğrenciler tarafından okul bahçesi başta olmak üzere cadde ve sokaklara bırakılmaya başlandı.

Öğrenciler ve öğretmenleri, haftada bir gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.

- "Çocuklara hayvan sevgisi, empati ve düşünme becerisi kazandırmak"

Sınıf öğretmeni Ebru Kulak, yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının durumuna üzülen bir grup öğrenciden gelen talep üzerine sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Başlatılan harekete diğer öğrencilerin de hızlı şekilde entegre olduğunu anlatan Kulak, amaçlarının bu tür faaliyetlerle sorumluluk duygusu yüksek çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Çocuklar okula gelirken sokaktaki hayvanları gördüklerini ve onların yem bulamadığını o yüzden de çok üzüldüklerini söylediler. Biz de böyle olunca ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra para toplayıp bu hayvanlara mama alıp besleyebileceğimizi düşünerek durumu okul idaresine bildirdik." diye konuştu.

Kulak, okul idaresinin de kendilerine destek verdiğini ve sınıflara birer kumbara bıraktıklarını belirterek, biriken parayla mama alıp okul bahçesi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda çeşitli noktalara bıraktıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetle çocukların doğa ve hayvan sevgisinin arttığına dikkati çeken Kulak, "Yaptığımız iş belki küçüktü ama duyduğumuz mutluluk çok büyüktü. Buradaki amacımız 5-10 tane hayvanı beslemek değil, çocuklara hayvan sevgisi, empati ve düşünme becerisi kazandırmaktı." dedi.

Sınıf öğretmeni Fatma Sivrikaya da öğrencilerin girişimleri sonucu okulda bir "sokak hayvanlarını koruma ve besleme timi" oluşturduklarını belirtti.

Kumbaralarda toplanan parayla mama aldıklarını dile getiren Sivrikaya, "Haftanın bir gününü belirledik. Bu ekibimizle birlikte haftanın bir günü sokak hayvanlarını besliyoruz. Buradaki amacımız sadece 3-5 hayvan beslemek değil. Biz eğitimciyiz ve çocukları bu şekilde yetiştirmeliyiz. Çevreye, hayvanlara karşı duyarlı yetiştirmeliyiz. Onlar da ileride kendi çocuklarını, çevrelerini yetiştirecekler ve bu şekilde bir etkileşim oluşacak." ifadesini kullandı.

- "İçimiz huzur doluyor"

Okulun 4. sınıf öğrencilerden Elfin Okumuş da sokakta gördüğü hayvanların durumundan çok etkilendiğini ve öğretmenlerinin desteğiyle sokak hayvanları için mama alarak dağıttıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla sokak hayvanları için bir şeyler yapabildikleri için mutlu olduklarını anlatan Okumuş, "Arkadaşlarımızla ve sokak hayvanlarına yem verdik, onlar da üşümekten açlıktan kurtuldular. Bu gerçekten insanı çok mutlu ediyor, içimiz huzur doluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sude Naz Saylı da sokak hayvanlarına yardım ettikleri için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Rasim Enes Bayrakçı ise yaşadığı duygunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, sokaktaki hayvanları besleyince huzur bulduğunu söyledi.

#Kahramanmaraş #Türkoğlu #Aksu Haber #Aksu Tv
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